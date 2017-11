Parlamentul European cere Comisiei sa lanseze procedura care ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Poloniei

Intr-o rezolutie adoptata cu o larga majoritate la Strasbourg, Parlamentul se declara "profund preocupat" de aceste reforme, care ar putea "afecta independenta puterii judiciare de maniera structurala si sa slabeasca statul de drept in Polonia".Din aceasta cauza, statele membre trebuie sa lanseze procedura care ar putea duce la sanctionarea Varsoviei, folosind articolul 7 din tratatele europene, au pledat deputatii.Aceasta dispozitie - care nu a mai fost folosita pana in prezent - poate conduce la suspendarea dreptului vot al Poloniei in Consiliul European, care reuneste statele membre ale UE.La sfarsitul lui septembrie, Comisia Europeana a afirmat ca raman inca "multe de facut" pentru a inlatura amenintarile asupra statului de drept din Polonia. Tot atunci, CE a afirmat ca ar putea in scurt timp sa-si "asume responsabilitatile" in fata Varsoviei - o aluzie la eventuala recurgere la articolul 7.Schimbul tensionat de replici dintre Bruxelles si guvernul polonez nu a dat niciun rezultat de peste un an. Varsovia refuza sa aplice "recomandarile" executivului european pentru a modifica vastele reforme pe care le are in vedere, aparand dreptul sau de a curata o magistratura descrisa drept o "casta" corupta.De la formarea sa, in 2015, guvernul conservator din Polonia a angajat o serie de reforme care afecteaza Tribunalul constitutional, dar si tribunalele de drept comun, precum si Consiliul National al Magistraturii, reforme criticate de mediile judiciare si de Comisia Europeana.