Papa Francisc: Rugaciunea este un dialog cu Dumnezeu, nu "o recitare papagaliceasca"

Papa Francisc a abordat aceasta tema si miercurea trecuta cu prilejul celebrarii euharistiei, cand a spus ca "nu poate fi inteleasa liturghia" daca nu se intelege rugaciunea care este "o intalnire cu Domnul".Suveranul Pontif a explicat ca in primul rand trebuie sa invatam sa ne adresam "Tatalui nostru" si sa gasim apoi "acele momente de liniste" pentru a ne ruga. Si a tinut sa precizeze ca in timpul slujbei "nu se vorbeste cu cel de alaturi".Papa Francisc a adaugat ca pentru rugaciune este nevoie de "acea capacitate de uimire, de a ne lasa surprinsi asemenea celor mici care se minuneaza, pentru a putea recunoaste prezenta Domnului in viata noastra"."Intalnirea cu Domnul este mereu vie, nu este ca si cum ai merge la muzeu. Mergem la slujba, nu la muzeu", a spus papa.Potrivit lui, "slujba inseamna rugaciune, este rugaciunea prin excelenta, cea mai inalta, cea mai sublima si in acelasi timp cea mai concreta".Sfantul Parinte a reiterat ca slujba nu este "un spectacol", dojenindu-i cum a facut si miercurea trecuta pe credinciosi, dar si pe clerici sau chiar episcopii care fac poze in timpul oficierii liturghiei.