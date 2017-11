Justitia din Marea Britanie autorizeaza Scotia sa introduca un pret minim la alcool

Curtea Suprema a respins apelul inaintat de asociatia whiskyului scotian (SWA), care reprezinta interesele industriei in Scotia, sustinuta de spiritsEUROPE si de Comitetul european al antreprenorilor din industria vinului (CEEV).In 2016, in Scotia au fost inregistrate 1.265 de decese legate de consumul de alcool, la o populatie de 5,3 milioane de persoane, o crestere cu 10% in raport cu anul precedent.SWA argumenta ca exista mijloace mai bune de a lupta impotriva flagelului dar Curtea a decis unanim ca impunerea unui pret minim nu incalca legea si constituie un "mijloc proportional pentru atingerea unui scop legitim".Dezbaterea a inceput in 2009, cand guvernul a anuntat intentia de a introduce un pret minim, in special pentru a impiedica vanzarea de alcool ieftin.Deputatii au respins propunerea in 2010 dar chestiunea a revenit in Parlament anul urmator si in mai 2012, cand deputatii au aprobat o lege care majoreaza cu 50 pence (0,55 eurocenti) pretul pe unitatea de alcool.Astfel, o sticla de 70 cl de whisky nu va mai putea fi vanduta sub 14 lire (15,60 euro) iar o sticla de vin de 75 cl de vin de 12,5% cu mai putin de 4,69 lire (5,2 euro).