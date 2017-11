VIDEO Ce spunea sarbul Zivkovic, declarat indezirabil pentru tentativa de spionaj, la o intalnire a cazacilor in Delta Dunarii: "Vom lua armele si vom merge sa luptam, precum in Crimeea, precum in Luhansk. In orice tara ortodoxa vom fi cu voi"

"Ca si in secolul al XIX-lea, precum cazacii din Rusia, daca va trebui din nou, fie in Crimeea, fie in Lugansk, noi impreuna cu oamenii nostri vom lua armele si vom merge sa luptam. Precum in Crimeea, precum si in Luhansk. Si nu doar in Rusia, in orice tara ortodoxa vom fi cu voi. Daca va trebui, va vom veni in ajutor. Suntem cu voi", spune Bratislav Zivkovic la inalnirea cazacilor in localitatea Mila 23 din Delta Dunarii.Evenimentul organizat de Obstea Cazacilor din Romania a avut loc pe 14 octombrie si a reunit cazaci din Romania, Rusia, Muntenegru, Serbia si Bulgaria. De altfel, pe video se vad in fundal mai multe steaguri ale cazacilor, dar si steagul Federatiei Ruse alaturi de cel al Romaniei. SRI l-a monitorizat pe Zivkovic de-a lungul anului 2017 cand a intrat in Romania de cinci ori, fiind preocupat de configurarea unei retele informative, de identificarea persoanelor cu diferite niveluri de acces, a locatiilor, de recunoastere in teren si marcarea cu GPS a diferitelor obiective. Zivkovic a fost in special interesat de baza militara romano-americana de la Mihail Kogalniceanu si de radarele civile si militare pe care Romania le are in zona Marii Negre.In luna octombrie cetateanul sarb a efectuat doua vizite, potrivit monitorizarii SRI. Zivkovic ar fi sosit in Constanta din Bulgaria si a derulat activitati specifice dezvoltarii cercului relational pe teritoriul Romaniei, unele fiind orientate spre recrutarea persoanelor vizate. In cea de-a doua vizita sarbul s-ar fi ocupat de recunoasterea in teren (fotografierea si marcarea GPS) a doua instalatii radar aflate la malul Marii Negre.La inceputul lunii septembrie, ambasadorul Federatiei Ruse in Romania, Valeri Ivanovici Kuzmin, a facut o vizita de informare la sediul Obstei Cazacilor din Romania (OCR), unde s-a intalnit cu inaltul ataman si cei sapte atamani ai stanitelor cazacesti din Romania, relata Agerpres. Potrivit atamanului Gogoi, vizita lui Kuzmin ar fi fost prima de acest gen.Obstea Cazacilor din Romania este o asociatie nonprofit, infiintata pe data de 3 decembrie 2013, la Constanta, in baza Legii nr. 26/2000, ai carei membri se reunesc in jurul ideii renasterii si conservarii traditiilor istorice ale obstilor cazacesti din Romania, potrivit statutului. Zivkovic a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la asa-numita "activitate de colectare de informatii". Potrivit lui, autoritatile romane doar "s-au speriat de prezenta lui in Romania"."Nu exista niciun fel de dovezi. De altfel, as fi ajuns la inchisoare. Totusi, sunt la libertate. Ei pur si simplu s-au speriat de prezenta mea in Romania", a declarat Zivkovic pentru Sputnik Romania-Moldova.Bratislav Zivkovic s-a nascut in 1975 in Krujevac, Serbia. Este cetatean sarb, dar a primit si pasaport din partea provinciilor pro-ruse din estul Ucrainei.Este militar de cariera, a participat la conflictele armate din Kosovo, Bosnia, Croatia si Ucraina primind, pentru activitatea desfasurata, 4 decoratii din partea Federatiei Ruse, potrivit profilului realizat de SRI.Zivkovic este liderul miscarii cetnice din Serbia, o grupare ultranationalista, promotoare a valorilor slave. Zivkoviv este pro-rus si anti-occidental declarat.Din 2014, alaturi de membrii ai Miscarii Cetnik, a luptat in Crimeea si zonele Luhansk si Donbas din estul Ucrainei.