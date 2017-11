Robert Mugabe, drumul de la un erou al independentei la despotul care si-a falimentat tara

Primit in 1980 ca un erou al independentei si laudat de Occident, cel mai vechi sef de stat in functie de pe planeta a fost plasat miercuri in arest de catre armata, dupa peste 37 de ani de putere absoluta care a ruinat tara."A fost un lider formidabil a carui putere a degenerat pana la punctul in care a pus Zimbabwe in genunchi", rezuma Shadrack Gutto, profesor la Universitatea sud-africana Unisa.Cu toate acestea, atunci cand a preluat conducerea fostei Rhodesii condusa pana atunci de minoritatea alba, Robert Mugabe a sedus pe toata lumea.Politica sa de reconciliere, in numele unitatii tarii, i-a atras laude generale, in special in capitalele straine. "Erati dusmanii mei ieri, acum sunteti prietenii mei", spunea fostul lider de gherila.Ofera posturi ministeriale cheie pentru albi si ii permite liderului acestora, Ian Smith, sa ramana in tara.Incarcat de diplome, revolutionarul Mugabe apare ca un lider model. In 10 ani, tara progreseaza cu pasi de gigant: se construiesc scoli, centre de sanatate si locuinte noi pentru majoritatea neagra.Dar, prea curand, eroul se arata nemilos fata de opozanti.In 1982, trimite armata in provincia "disidenta" Matabeleland (sud-vest), unde locuia etnia Ndebele si fostul sau aliat din timpul razboiului, Joshua Nkomo. Represiunea este brutala, mor circa 20.000 de oameni.Dar lumea inchide ochii. Vor trebui asteptati anii 2000, abuzurile impotriva opozitiei, fraudele electorale si in special violenta reforma agrara pentru ca idila sa se termine.Slabit politic, destabilizat de tovarasii de arme din razboiul de independenta, Robert Mugabe decide sa se indrepte impotriva fermierilor albi, care detineau in continuarea majoritatea terenurilor din tara.Sute de mii de negri devin proprietari, dar cu pretul unor violente care constrang majoritatea celor 4.500 de fermieri albi sa paraseasca tara.Micul barbat cu ochelari cu rame groase care incarna reusita unei Africi independente se alatura in randul proscrisilor, unde se acomodeaza foarte bine.In diatribe antiimperialiste dure, Robert Mugabe face Occidentul vinovat pentru toate relele din tara, in special pentru ruina financiara, si respinge toate acuzatiile de deriva dictatoriala.In ultimii ani de viata, respinge orice speculatie legata de starea sa de sanatate. Zvonurile spun ca e bolnav, dar anturajul sau explica faptul ca merge frecvent in Singapore pentru a se trata de cataracta."Cei 89 de ani ai mei nu inseamna nimic", afirma acesta, in 2013, inaintea unei noi realegeri. "Daca m-au schimbat? Nu m-au atrofiat, nu m-au facut senil, nu. Am inca idei, idei ce vor trebui sa fie acceptate de poporul meu".In ciuda asigurarilor sale, sanatatea ii este afectata. In 2015, este surprins in timp ce rostea acelasi discurs de deschidere a sesiunii parlamentare ca anul trecut.Fotografiile sale in timp ce dormea in timpul reuniunilor internationale devenisera un fapt comun.Adversarii il acuzau ca a cazut cu totul sub influenta celei de-a doua sa sotii, Grace. Fosta secretara a devenit din ce in ce mai abitioasa si s-a inscris in cursa pentru succesiune.A obtinut de la sotul sau plecarea vicepresedintelui Joyce Mujuru in 2014, apoi cea a vicepresedintelui Emmerson Mnangagawa in urma cu cateva zile. Un pas prea mult, care convinge armata sa se debaraseze de vechiul presedinte.Nascut in 21 februarie 1924 in misiunea catolica Kutama (centru), Robert Gabriel Mugabe este descris ca un copil singuratic si studios, care supraveghea vitele cu o carte in mana.Intr-o vreme se gandea sa fie preot. A fost o perioada invatator.Sedus de marxism, descopera politica la universitatea din Fort Hare, singura deschisa pentru negri in Africa de Sud a apartheidului. In 1960, se angajeaza in lupta impotriva puterii rhodesiene, alba si segregationista.Arestat patru ani mai tarziu, petrece 10 ani in inchisoare, care ii lasa un gust amar: autoritatile ii refuza dreptul de a asista la inmormantarea fiului sau de 4 ani pe care l-a avut cu prima sotie, Sally Hayfron, decedata in 1992.La putin timp dupa eliberare, gaseste refugiu in Mozambicul vecin, unde ajunge sa conduca lupta armata, pana la independenta tarii sale si cucerirea puterii.De-a lungul intregului parcurs, a dat dovada de o determinare si o inteligenta fara cusur.Adversarii i-au reprosat tot timpul setea de nestins pentru putere."Mugabe s-a mentinut la putere (...) zdrobindu-si opozantii, incalcand justitia, dreptul la proprietate, reprimand presa independenta si falsificand alegerile", spune Martin Meredith, unul dintre biografii sai.In ciuda criticilor, si-a pastrat si acum aura de eliberator in randul vecinilor sau africani. In capitala namibiana Windhoek, lungul bulevard Robert Mugabe se intersecteaza cu bulevardul Nelson Mandela, premiul Nobel pentru pace si erou mondial.