Germania: Un solicitant de azil a murit intr-un incendiu care a izbucnit la centrul de primire unde era gazduit

14 persoane, dintre cele 163 care erau gazduite in cladire, au fost ranite usor si sase dintre ele au fost internate, a explicat politia din Bamberg (sud).Fortele de ordine au primit un telefon in cursul noptii, fiind anuntate ca se vede fum la etajul doi al cladirii.Din 2015, peste un milion de refugiati, multi dintre ei din zone de conflict precum Siria, Irak sau Afganistan, au ajuns in Germania, o parte dintre ei fiind gazduiti in centre de primire.Mai multe incidente, precum incendii sau batai, au izbucnit in aceste centre.