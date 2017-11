Primele declaratii ale sarbului Zivkovic, acuzat ca a incercat sa spioneze baze militare in Romania: "Nu există niciun fel de dovezi. S-au speriat de prezența mea"

Nu exista niciun fel de dovezi. De altfel, as fi ajuns la inchisoare. Totusi, sunt la libertate. Ei pur si simplu s-au speriat de prezenta mea in Romania", a declarat Zivkovic, in exclusivitate pentru Sputnik. "M-am intalnit cu niste amici. In ultima mea vizita m-am aflat pe teritoriul Romaniei doar trei ore. Am fost asteptat la frontiera, unde mi-au si inmanat documentele in care sunt declarat persoana indezirabila", a spus Zivkovic.Todata, sarbul a postat si pe Facebook o reactie in care reafirma ca autoritatile din Romania nu ar avea dovezi impotriva sa."Nu exista nicio dovada ca am avut de-a facut spionaj pe teritoriul Romaniei, pentru ca, daca da, nu m-ar expulza, m-ar fi judecat pentru o astfel de treaba. Romania nu este totusi precum Muntenegru si nu face alegeri asa de proaste. Dupa cate inteleg eu, ei [n.r. autoritatile romane] vor "sa previna, mai degraba decat sa trateze", a scris Zivkovic.Sarbul mai spune ca, din documentele primite de la autoritatile romane, principalele motive pentru interdictia de a mai intra in Romania in urmatorii 15 ani sunt "activitatile mele in Crimeea si Donbas, precum si frica de posibilul spionaj in Romania".