Afganistan: Recolta exceptionala de opiu

Valoarea opiumului produs de cultivatori a atins aproape 1,4 miliarde de dolari, in crestere cu 55%, potrivit studiului anual al Biroului Natiunilor Unite impotriva drogurilor si criminalitatii (ONUDC). Acest fonduri sunt folosite pe scara larga pentru finantarea insurectiei care destabilizeaza tara.Aceasta evolutie vine pe fondul insecuritatii in crestere, a lipsei controlului autoritatilor, a coruptiei dar si a lipsei perspectivelor in ceea ce priveste locuri de munca si educatie, potrivit acestui raport.Productia potentiala de opiu este estimata la circa 9.000 de tone in acest an, aproape dublu fata de anul trecut (4.800 tone).Suprafetele cultivate au crescut cu 63% la nivell record de 328.000 de ehctare in 24 de provincii, mult peste vechiul record de 224.000 de hectare din 2014 iar randamentele sunt si ele in crestere."Mai multe heroina de calitate buna si cu preturi mici va ajunge pe pietele mondiale, consecinta probabila fiind cresterea consumului si a efectelor negative asociate", arata raportul.Numarul de toxicomani este si el in crestere puternica in Afganistan.