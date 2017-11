Elicopterele anti-smog din New Delhi nu pot decola din cauza ... smogului

Totusi, operatorul national de transport cu elicopterul, Pawan Hans, nu a putut sa inceapa zborurile din cauza vizibilitatii reduse cauzate de smogul periculos.Ceata toxica sufoca New Delhi, poluarea atingand saptamana trecuta un nivel de 30 de ori mai mare decat limitele stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii.Expertii spun ca metoda prin care se incearca o combatere a smogului nu are niciun efect."Nicaieri in lume nu a fost folosita pentru reducerea poluarii. Apa stropita din elicoptere se va usca rapid si se va reveni la situatia initiala in cateva ore. Ideea de a stropi cu apa un oras care se intinde pe 1.500 de kilometri patrati este ridicola", a spus Mukesh Khare, expert in poluare urbana.