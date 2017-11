Hackeri rusi care au atacat Marea Britanie in 2016 au vizat telecomunicatiile, energia si mass media / "Nu mai exista nicio indoiala ca exista o ingerinta ruseasca in politica britanica"

Activitatile Moscovei sunt "evident o sursa de preocupare", subliniaza Ciaran Martin, seful Centrului national de securitate cibernetica (NCSC), potrivit unui discurs pe care il va sustine in fata mai multor actori din sectorul IT.Fara sa "intre in detalii", Martin "confirma ca ingerinta ruseasca, care a fost observata de centrul national de securitate cibernetica anul trecut, s-a tradus prin atacuri impotriva media britanica, a telecomunicatiilor si sectorului energiei".Acest centru, care e in subordinea Guvernului, a raspuns la peste 590 de incidente semnificative de la crearea sa in 2016 dar nu a precizat cate dintre ele au o legatura cu Rusia.Luni seara, premierul britanic Theresa May a denuntat in termeni duri actele "ostile" ale Rusiei "Stim ce faceti. Si nu veti reusi. Pentru ca subestimati rezistenta la socuri a democratiilor noastre, atractia durabila a societatilor libere si deschise si angajamentul natiunilor Vestice fata de aliantele care ne leaga", a spus Theresa May, la adresa liderilor rusi, in cadrul unui dineu organizat de primarul City-ului londonez, centrul istoric si financiar al capitalei britanice.Premierul britanic a denuntat "anexarea ilegala a Crimeii de catre Rusia", sustinerea rebelilor din Donbass, violarea "in mai multe randuri" a "spatiului aerian al mai multor tari europene", campaniile de spionaj cibernetic, "ingerinta in alegeri", "piratarea ministrului apararii si a Bundestagului" german.Damian Collins, care conduce o comisie parlamentara specializata in aceste chestiuni, a declarat ca "nu mai exista nicio indoiala ca exista o ingerinta ruseasca in politica britanica". "Nu e vorba de cateva persoane care trimit mesaje din camera lor ci de sute de persoane organizate de maniera foarte serioasa, pentru a propaga informatii false in fiecare zi pe retelele sociale".Rusia a respins acuzatiile lui La Theresa May, pe care le-a calificat drept "iresponsabile si fara fundament".Mai multe ziare britanice au vorbit miercuri despre ingerinta Rusiei in timpul campaniei referendumului pentru Brexit.Peste 150.000 de conturi Twitter din Rusia au evocat Brexitul in zilele care au precedat referendumul, potrivit unui studiu universitar prezentat de The Times.Conturi Twitter bazate in Rusia au publicat aproape 45.000 de mesaje despre Brexit in cele 48 de ore dinaintea referendumului "intr-o tentativa aparent coordonata de a semana discordia", scrie cotidianul, care citeaza un studiu efectuat de cercetatori de la universitatea Swansea si universitatea California din Berkeley.