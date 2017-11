Olanda acuza Rusia ca incearca sa influenteze opinia publica prin raspandirea de stiri false

In acest context, vicepremierul olandez a subliniat ca Olanda este categoric impotriva "influentei subiectilor asupra opiniei publice, asupra problemelor interne ale tarii si asupra proceselor democratice". Ministrul olandez si-a exprimat convingerea ca lupta impotriva acestei influente trebuie sa devina "una din prioritatile autoritatilor olandeze". Dezinformarea si raspandirea stirilor false nu este ceva nou, insa, in ultima vreme, acest lucru a inceput sa se faca "mai usor, mai rapid si mai ieftin", a adaugat Kajsa Ollongren, subliniind ca pentru raspandire de informatii false si dezinformare cel mai intens sunt folosite retelele sociale. De aceea, afirma ministrul olandez, este extrem de importanta colaborarea cu astfel de companii precum Facebook, Google si Twitter pentru combaterea propagandei. Mentionam ca, nu sunt primele acuzatii la adresa Moscovei legate de incercari de a influenta opinia publica. Cele mai multe declaratii de acest gen au fost facute in contextul alegerilor prezidentiale de anul trecut din SUA. Autoritatile ruse resping categoric aceste acuzatii pe care le considera ca fiind lipsite de dovezi, precizeaza agentia Tass, citata de Rador.