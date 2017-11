Zimbabwe: Soldatii ar fi ocupat televiziunea. Informatii neconfirmate despre o lovitura de stat - BBC

Se pare ca soldatii au preluat sediul televiziunii nationale din Zimbabwe, ZBC, pe fondul unei crize politice in crestere. Au fost de asemenea raportate mai multe explozii in Capitala, dar cauza este neclara, potrivit BBC Ambasada Statelor Unite in Zimbabwe le-a cerut miercuri cetatenilor americani si membrilor personalului misiunii sa ramana sau sa lucreze de acasa ca urmare a incertitudinii politice din aceasta tara, pe fondul informatiilor neconfirmate privind o lovitura de stat in desfasurare impotriva presedintelui Robert Mugabe, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.Anterior, ambasadorul tarii in Africa de Sud a negat discutiile despre o lovitura de stat.Partidul de guvernamant din Zimbabwe a acuzat seful armatei de "conduita tradatoare" dupa ce a avertizat despre o posibila interventie militara in politica. Generalul Constantino Chiwenga l-a contestat pe presedintele Robert Mugabe dupa ce acesta l-a demis pe vicepresedinte. Gen Chiwenga a declarat ca armata este pregatita sa actioneze pentru a incheia curatirea in cadrul partidului Zanu-PF al lui Mugabe.Un convoi de mai multe tancuri era vizibil marti pe una dintre arterele principale din suburbiile capitalei zimbabwene, Harare, a doua zi dupa un avertisment fara precedent al sefului armatei la adresa presedintelui Robert Mugabe, au declarat pentru AFP martori oculari.Vicepresedintele, Emmerson Mnangagwa, 75 de ani, mult timp prezentat ca succesorul presedintelui Mugabe, a fost demis din functie saptamana trecuta si a fugit din tara, dupa o disputa cu prima doamna a tarii, Grace Mugabe, 52 de ani.Mnangagwa era unul dintre locotenentii cei mai fideli ai lui Mugabe, alaturi de care a lucrat peste 40 de ani.Declaratiile sefului armatei par sa vizeze eforturile din ce in ce mai ofensive ale lui Grace Mugabe pentru a se apropia de putere. Dupa inlaturarea lui Mnangagwa, aceasta pare sa fie in pozitia ideala pentru a-i succede sotului sau in varsta de 93 de ani.