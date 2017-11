Guvernul american ofera detalii tehnice despre atacurile cibernetice sponsorizate de Coreea de Nord

Avertizarea, emisa de catre FBI si Departamentul pentru Securitate Interna, arata ca hackerii din Coreea de Nord folosesc un tip de malware cunoscut sub numele de "FALLCHILL", pentru a obtine acces la sistemele informatice.FBI si DHS au emis un avertisment in iunie, in care au condamnat in mod direct guvernul nord-coreean pentru o serie de atacuri cibernetice care s-au petrecut in 2009 si care vizau sectoarele mass-media, aerospatial si financiar.Alerta de marti a inclus publicarea adreselor IP care, conform FBI, au legatura cu aceasta campanie de hacking.