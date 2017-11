Fake news la varful statului rus: Armata publica imagini din jocuri video prezentate drept dovezi "irefutabile" impotriva americanilor

Another alleged @mod_russia drone image accusing US of cooperating with IS was taken from a June 2016 Iraqi MoD video showing Iraqi Air Force bombing IS near Fallujah https://t.co/ybRbuAxA6w

(via @uckuduk1) pic.twitter.com/MtzjqAAStW — CIT (en) (@CITeam_en) 14 noiembrie 2017

Pe conturile oficiale de Twitter si Facebook dar si intr-un comunicat, ministerul Apararii a publicat imagini aeriene in alb-negru care ar fi fost realizate in 9 noiembrie la granita irakiano-siriana.Acestea ar oferi "dovezi irefutabile ca Statele Unite, simuland in fata comunitatii internationale o lupta implacabila impotriva terorismului, asigura o acoperire pentru unitatile Statului Islamic", se arata in acest comunicat.Dar ONG-ul Conflict Intelligence Team (CIT), urmarit de numerosi internauti, a descoperit rapid asemenari cu jocul video de razboi "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".Potrivit CIT, alte imagini provin din inregistrari video difuzate de ministerul irakian de Interne in 2016, si care arata bombardarea jihadistilor de catre aviatia sa.Imaginile in cauza au fost rapid sterse de armata rusa, care a precizat pentru agentia de stat RIA-Novosti ca a fost vorba de o "eroare" a unui angajat civil.Armata rusa, care intervine in Siria pentru a sustine regimul lui Bashar al-Assad, a acuzat in mai multe randuri Washingtonul ca face jocul SI, afirmand in octombrie ca amaricanii "se prefac" ca se lupta cu jihadistii pentru a "complica" avansul trupelor guvernamentale.In iunie, presa internationala a afirmat ca Vladimir Putin i-a aratat regizorului american Oliver Stone, intr-o intalnire cu acesta, o inregistrare video care a fost prezentata ca fiind un bombardament al aviatiei rusesti in Siria, in realitate fiind vorba de lovituri aeriene americane efectuate in Afganistan in 2013. Kremlinul a dezmintit informatia.