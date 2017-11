Zimbabwe: Un convoi de tancuri se afla in apropierea capitalei, dupa un avertisment fara precedent al sefului armatei la adresa lui Robert Mugabe

"Am vazut un lung convoi de vehicule militare, printre care tancuri, acum circa o ora. Nu stiu in ce directie merg", a declarat, din apropierea centrului comercial Westgate, la circa 10 km de centrul capitalei, o vanzatoare de fructe, care a preferat sa-si pastreze anonimatul.Un al doilea martor a confirmat existenta convoiului. Purtatorul de cuvant al armatei nu a putut fi contactat.Intr-un avertisment fara precedent, seful armatei din Zimbabwe, generalul Constantino Chiwenga, a denuntat luni demiterea vicepresedintelui tarii, saptamana trecuta, si a avertizat ca armata ar putea "interveni" daca nu inceteaza "epurarile" in cadrul partidului prezidential, Zanu-PF, la putere de la declararea independentei, in 1980.Vicepresedintele, Emmerson Mnangagwa, 75 de ani, mult timp prezentat ca succesorul presedintelui Mugabe, a fost demis din functie saptamana trecuta si a fugit din tara, dupa o disputa cu prima doamna a tarii, Grace Mugabe, 52 de ani.Mnangagwa era unul dintre locotenentii cei mai fideli ai lui Mugabe, alaturi de care a lucrat peste 40 de ani.Declaratiile sefului armatei par sa vizeze eforturile din ce in ce mai ofensive ale lui Grace Mugabe pentru a se apropia de putere. Dupa inlaturarea lui Mnangagwa, aceasta pare sa fie in pozitia ideala pentru a-i succede sotului sau in varsta de 93 de ani.