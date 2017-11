Migrantii din Africa ajung sa fie vanduti ca sclavi in Libia

Un reportaj al CNN arata cum migrantii care vor sa ajunga in Europa si care in drumul lor trec prin Libia sunt vanduti ca sclavi de contrabandisti.





In fiecare an, zeci de mii de oameni ajung la granitele Libiei pentru a ajunge in Europa. Sunt refugiati care fug de conflicte sau migranti economici in cautarea unor oportunitati in Europa.









Cei mai multi isi vand tot ce au pentru a finanta calatoria prin Libia, in schimb, din cauza cresterii cererii si a pazei de coasta, tot mai putine barci cu migranti ajung in larg, iar refugiatii sunt lasati pe mana contrabandistilor.





Astfel, contrabandistii devin stapani, migrantii si refugiatii devin sclavi.





Migrantii ajung in final sa fie vanduti ca sclavi cu 400 de dolari.