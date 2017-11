Premiera istorica: Regele Salman al Arabiei Saudite l-a primit pe patriarhul maronit libanez

Sosit luni la Ryad, Bechara Rai s-a intalnit si cu premierul libanez Saad Hariri, care a anuntat brusc, in urma cu 10 zile, din capitala saudita, ca isi da demisia, starnind intense speculatii.Este vorba de prima vizita in Arabia Saudita a unui inalt responsabil libanez dupa acest anunt. In 4 noiembrie, Hariri a denuntat, anuntandu-si demisia, controlul asupra tarii sale exercitat de Hezbollah si de Iran, rivalul regional al Arabiei Saudite.Patriarhul si regele au "evocat relatiile fraterne dintre regat si Liban si au confirmat importanta rolului diferitelor religii si culturi pentru a promova toleranta si a renunta la violenta", arata agentia oficiala saudita SPA.Demnitarul religios libanez a discutat si cu puternicul tanar print mostenitor, Mohammed bin Salman.Vizita lui Rai este prima a unui patriarh maronit in Arabia Saudita si marcheaza un rar moment de schimburi inter-religioase in regatul ultraconservator, care adaposteste cele mai sfinte locuri ale Islamului.Demisia lui Hariri, care a aruncat Libanul in criza, intervine in contextul in care tensiunea creste puternic intre Ryad si Teheran, care sustine parti opuse in conflicte precum cel din Siria sau din Yemen.