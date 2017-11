Siria: Raidurile aeriane care au vizat luni o piata dintr-o localitate rebela au ucis 61 de oameni, in principal civili

ONG-ul, care dispune de o vasta retea de corespondenti in Siria, nu a putut preciza daca loviturile aeriene au fost efectuate luni in localitatea Atareb de avioane ale regimului presedintelui Bashar al-Assad sau de aliatul sau rus.Atareb, situat in vestul provinciei Alep si controlat de diferite grupari rebele, a fost lovit luni de trei ori.Aici este instalata o "zona de dezescaladare", intre cele patru stabilite in Siria.