Theresa May, avertisment dur pentru Rusia lui Vladimir Putin: Stim ce faceti. Si nu veti reusi

"Stim ce faceti. Si nu veti reusi. Pentru ca subestimati rezistenta la socuri a democratiilor noastre, atractia durabila a societatilor libere si deschise si angajamentul natiunilor Vestice fata de aliantele care ne leaga", a spus Theresa May, la adresa liderilor rusi, in cadrul unui dineu organizat de primarul City-ului londonez, centrul istoric si financiar al capitalei britanice.Afirmatiile sale, noteaza BBC, sunt in contrast flagrant cu cele ale presedintelui american Donald Trump, care a spus saptamana trecuta ca il crede pe Vladimir Putin cand neaga interventia ruseasca in procesul electoral american din 2016.Premierul britanic a denuntat "anexarea ilegala a Crimeii de catre Rusia", sustinerea rebelilor din Donbass, violarea "in mai multe randuri" a "spatiului aerian al mai multor tari europene", campaniile de spionaj cibernetic, "ingerinta in alegeri", "piratarea ministrului apararii si a Bundestagului" german."Rusia incearca sa faca din informatie o arma, prin desfasurarea mediei de stat pentru a difuza informatii false si (...) cu scopul de a semana discordia in Occident si de a submina institutiile noastre", a continuat May. "Marea Britanie va face ceea ce trebuie facut pentru a se apara si va lucra cu aliatii pentru a face acelasi lucri", a adaugat ea.Printre masurile necesare, ea a citat "reformarea NATO" pentru a "descuraja mai bine si a contracara activitatile ostile ale Rusiei", intensificarea" sprijinului militar si economic al Regatului pentru Ucraina, dar si "intarirea" politicii Marii Britanii in materie de securitate."Vom face actiunile necesare pentru a contra activitatile rusesti", insa "nu ne dorim o revenire la Razboiul Rece nici o confruntare permanenta" cu Moscova, a explicat premierul britanic, exprimandu-si speranta ca Rusia va alege o "cale diferita".