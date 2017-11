SUA: Camera adopta un proiect care limiteaza la 500.000 de dolari anual bugetele pentru fostii presedinti

Parlamentarii, care au adoptat textul prin consens, au apreciat ca nu se mai justifica sprijinul important acordat fostilor presedinti in baza unei legi din 1958, respectiv o pensie de sase cifre si un buget pentru echipele lor si birouri.In prezent, fostii presedinti americani pot castiga mai multe milioane de dolari gratie cartilor pe care le scriu si discursurilor sustinute, a aratat republicanul Jody Hice, autorul proiectului de lege.Avand in vedere nivelul datoriei tarii (20.000 de miliarde de dolari), "este imperativ ca fostii nostri presediti sa dea un exemplu", a adaugat Jody Hice, care se declarat optimist in privinta adoptarii propunerii in Senat.Textul prevede, printre altele, plafonarea la 500.000 de dolari anual a bugetului alocat fiecarui fost presedinte al Statelor Unite.