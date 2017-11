NEWSWEEK: Rusia - exercitii militare care au ca scenariu un atac nuclear sau chimic / Tensiunile cu NATO se adancesc

Unitatile specializate in arme chimice au fost desfasurate in regiunile Krasnodar si Stavropol, in timp ce cel putin 100 de membri ai personalului din regiunea vecina, Rostov, au lansat luni un exercitiu paralel de decontaminare. Acesta a imitat exercitii similare efectuate de trupele ruse in Armenia vecina, in weekend. De asemenea, au fost desfasurate laboratoare mobile si vehicule de recunoastere de materiale radioactive si chimice, care au capacitatea de carantina, evaluare si, eventual, eliminare a unei posibile amenintari chimice sau nucleare.In ultimele saptamani, fortele rusesti cu capacitate nucleara au exersat lansarea de rachete si survoluri in masuri clar ofensive pentru un scenariu de conflict.Armata s-a angajat sa testeze sistemul sau de rachete balistice intercontinentale Sarmat inainte de sfarsitul anului. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a afirmat ca NATO dezvolta folosirea armelor nucleare langa frontierele de vest ale Rusiei, dar nu a furnizat dovezi pentru afirmatiile sale. Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat in repetate randuri despre pericolele unui conflict nuclear, in special ca raspuns la diviziunea tot mai mare dintre Vest si guvernul sau. Anexarea Crimeei de catre Rusia, sustinerea insurgentilor separatisti in estul Ucrainei si sprijinul militar pentru presedintele sirian Bashar al-Assad au fost principalele motive care au inrautatit relatiile (Rusiei) cu SUA si cu statele europene. Afirmatiile recente potrivit carora Rusia a intervenit anul trecut in alegerile prezidentiale din SUA au oprit initiativa de campanie a lui Trump de deschidere spre Putin si de imbunatatire a relatiilor cu el.In timp ce o mana de oficiali si-au facut obiceiul sa vorbeasca despre un ipotetic conflict nuclear masiv, sondajele de opinie arata ca majoritatea rusilor este precauta in a da crezare unui astfel de scenariu, in ciuda rupturii cu Occidentul. Potrivit sondajului institutului oficial WCIOM, 63% dintre rusi considera ca un razboi cu SUA sau NATO este imposibil sau putin probabil.Desi Coreea de Nord se bucura de o relatie mai buna cu Rusia decat cu majoritatea tarilor, programul nuclear al tarii este privit ca o amenintare de 67% dintre rusi. Un total de 39% cred ca Phenianul ameninta direct Rusia.