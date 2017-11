George Bush senior, acuzat ca a pipait o fata in varsta de 16 ani in cursul unei sedinte foto

Ea a declarat pentru Time Magazine ca l-a intalnit pe domnul Bush la o reuniune din 2003 a ofiterilor CIA din Texas, unde a lucrat tatal ei."Reactia mea initiala a fost o groaza absoluta", a spus ea despre incident. "Am fost cu adevarat confuza""Eram copil", a adaugat Corrigan.Un purtator de cuvant al lui Bush a recunoscut anterior ca fostul presedinte a atins mai multe femei in trecut.Luni, Jim McGrath, un purtator de cuvant al lui Bush, a declarat pentru BBC ca cel de-al 41-lea presedinte "pur si simplu nu as vrut sa provoace rau cuiva sau suferinta si ca isi cere scuze din nou daca a ofensat pe cineva in timpul unor fotografii ".Corrigan a declarat ca incidentul a avut loc odata cu prezentarea de catre domnul Bush a unei fotografii cu ea si mama ei la biroul CIA din The Woodlands, Texas, in noiembrie 2003.Bush era atunci in varsta de 79 de ani.Mi-am zis "Doamne, ce s-a intamplat? ", a spus doamna Corrigan intr-un interviu acordat The Time."Nu am spus nimic. Ce ar putea spune un adolescent fostului presedintele al Statelor Unite: Hei tipule, nu ar fi trebuit sa ma atingi asa? "La sfarsitul lunii octombrie mai multe femei au facut publice intamplari similare cu George Bush senior.