Franta vrea sa reevalueze legile referitoare la abuzurile copiilor, in urma mai multor cazuri controversate

Franta ia in considerare o modificare a legilor cu privire la consimtamantul sexual, potrivit ministerului pentru egalitatea intre genuri, scrie BBC Marlene Schiappa a sustinut ca guvernul se gandeste sa stabileasca o varsta fixa (de 13-15 ani), sub care sexul ar fi considerat o crima grava. Aceasta initiativa vine dupa existenta a doua cazuri in care barbatii au fost achitati de violarea a doua fete, cu varsta de 11 ani.In Franta, varsta pentru consimtamant este stabilita la 15 ani, dar procurorii tot au misiunea de a demonstra ca sexul s-a produs in afara unui consimtamant, pentru a demonstra violul.Marlene Schiappa a sustinut ca se gandeste la implementarea unor masuri care sa dicteze ca "dincolo de o anumita varsta sa nu existe niciun dubiu cu privire la consimtamantul sexual al copilului".In prezent, in Franta nu exista nicio lege care sa catalogheze sexul cu o persoana de o anumita varsta ca viol. Persoanele pot fi acuzate doar de abuz sexual asupra unui minor, delict pentru care exista o sentinta de cinci ani in inchisoare si o amenda de 75.000 de euro. Insa in cazul unui viol, sentinta este mult mai grava.Limita pentru consimtamantul sexual difera in functie de tara, neexistand o limita oficiala, stabilita la nivel global. Varsta pentru consimtamantul sexual tinde sa fie cea de 16 ani. Insa, din pricina unor lacune in lege, persoanele cu varsta de sub 16 ani se pot casatori. Aproximativ 200.000 de minori s-au casatorit in SUA, intre anii 2000 si 2015.