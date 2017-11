RT anunta ca s-a inregistrat drept "agent extern" in Statele Unite

"Intre deschiderea unui dosar de infractiune si inregistrare, am ales a doua optiune. Felicitam libertatea de expresie pe model american si pe toti cei care cred inca in ea", a ironizat pe Twitter redactorul sef al RT, Margarita Simonian.Televiziunea rusa anuntase joi ca are intentia sa se supuna legii FARA (Foreign agents registration act), care obliga orice societate care reprezinta o tara sau o organizatie externa sa dea in mod regulat socoteala autoritatilor americane despre relatiile cu acel stat, sub amenintarea inghetarii conturilor.Potrivit RT, care intentioneaza sa conteste decizia in fata justitiei, ministerul american al Justitiei ii daduse termen pana luni pentru a se supune exigentelor legii.Aceasta cerinta a Washingtonului a fost denuntata sambata de presedintele rus Vladimir Putin drept un "atac impotriva libertatii de expresie" care va atrage o "riposta adecvata si similara" din partea Moscovei.O serie de media americane, precum Voice of America si Radio Free Europe/Radio Liberty, doua posturi de radio finantate de Congresul american, ar putea astfel sa fie obligate sa se inregistreze drept "agenti externi" in Rusia.Autoritatile americane au acuzat in mai multe randuri RT si agentia de presa Sputnik, controlate de statul rus, ca difuzeaza propaganda Kremlinului si le suspecteaza de tentativa de influentare a campaniei pentru alegerile prezindentiale din 2016.