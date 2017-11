Unul dintre principalii ideologi ai secesiunii Cataloniei s-a intalnit cu Julian Assange, considerat omul Rusiei

Oriol Soler a recunoscut pentru El Pais vizita la Assange, spunand insa ca nu a discutat despre o campanie mediatica pentru alegerile anticipate din Catalonia, din 21 decembrie. El Pais scrie insa ca Soler s-a intalnit cu Assange si cu un expert in campanii de comunicare online.Assange s-a implicat masiv in campania pentru secesiunea Cataloniei, scriind zeci de mesaje pe retelele sociale in sprijinul miscarii de independenta.