Erdogan, vizita in Rusia, unde va discuta cu Putin despre situatia din Siria

Desi Rusia este unul dintre principalii aliati ai regimului de la Damasc, in timp ce Turcia este un sustinator major al rebelilor, cele doua tari lucreaza impreuna in ultimii doi ani pentru a gasi o solutie de a pune capat razboiului, in special prin intermediul procesului de pace de la Astana, unde este implicat si Iranul.Aceste eforturi comune au permis crearea unor zone de dezescaladare in anumite regiuni din Siria, permitand o reducere a violentelor, fara insa a le inlatura cu totul.Erdogan si Putin s-au intalnit pentr ultima oara in septembrie, la Ankara, unde au decis sa faca presiuni pentru crearea unei zone de dezescaladare in regiunea Idlib, in nordul Siriei."Rusia, care ste intr-o pozitie foarte dificila (in Siria), nu poate pur si simplu sa isi permita sa piarda aliati sau parteneri", a afirmat expertul rus Alexei Malashenko, adaugand ca Putin si Erdogan au "nevoie unul de altul" in acest conflict.Cei doi lideri au revenit la relatii bune in august 2016 dupa peste un an de grava criza in relatiile bilaterale, dupa ce un avion rusesc a fost doborat de turci la granita siriana, la sfarsitul lui 2015.In septembrie, Erdogan a anuntat ca a semnat cu Rusia un contract pentru cumpararea de sisteme de aparare antiaeriana S-400, starnind ingrijorarea NATO.