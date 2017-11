Zeci de mii de nationalisti au manifestat sambata de Ziua Independentei Poloniei, aruncand bombe de fum si purtand pancarte cu mesaje precum "Rugati-va pentru un Holocaust islamic" si "Polonia pura, Polonia alba", relateaza presa internationala.

Unii dintre manifestanti au purtat masti si au flutural steaguri rosii-albe poloneze, cantand "Moartea dusmanilor patriei" si "Polonia catolica, nu seculara".

Marsul, organizat de catre grupurile de extrema dreapta din Polonia, este un eveniment dedicat initial pentru a marca independenta Poloniei, din 1918.

De asemenea, unii au purtat steaguri poloneze, iar altii au afisat steaguri cu simbolul falanga, simbol al unei miscari politice de extrema dreapta din 1930.

Politia a estimat ca 60.000 de oameni au participat la demonstratia nationalista.

\uD83C\uDD98‼️\uD83D\uDE0E\uD83D\uDD25 #Poland: the fire is rising! Impressive march of the proud Polish patriots to the #IndependenceDay at the evening in #Warsaw. pic.twitter.com/u9Tf6VqqCP