Lupta contra propagandei ruse - pe agenda ministrilor de Externe UE, fara asteptari prea mari

Un grup de opt state europene, printre care si Romania, sprijinite de Spania, au cerut sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, sa intareasca echipa din subordinea ei, dedicata luptei impotriva propagandei ruse. Dar ministrii de Externe ai Uniunii vor evita, cel mai probabil, sa ia o decizie impotriva masinariei de dezinformare a Kremlinului, in discutiile programate luni pe aceasta tema, potrivit EU Observer.Sursa citata arata ca, in ajunul dezbaterilor de luni, Bruxelles-ul a intrebat tarile membre UE, prin intermediul unui chestionar, cum ar putea UE sa isi consolideze capacitatea de reactie in fata dezinformarii ruse, la nivel european si la nivelul tarilor membre.Chestiunea a revenit pe masa discutiilor dupa ce opt state membre - Croatia, Republica Ceha, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Suedia si Marea Britani - au cerut mai multe resurse pentru celula europeana dedicata combaterii propagandei ruse. Aceasta celula, formata din 20 de persoane, nu are propriul buget, dar trebuie sa infrunte o masinarie propagandistica a Rusiei evaluata la 1,2 miliarde de euro.Grupului celor opt tari i s-a alaturat, la sfarsitul saptamanii trecute, si Spania, confruntata cu amestecul rus in criza catalana. Vineri, adjunctul ministrului spaniol de Externe, citat de sursa mentionata, a declarat ca "Europa trebuie sa ia foarte in serios acest subiect. Nu se poate ca forte externe (...) sa doreasca sa schimbe ordinea constitutionala" in tarile membre UE.Seful diplomatiei spaniole, Alfonso Dastis, era asteptat sa ridice problema la discutiile de astazi.Dar sursele EU Observer au aratat ca Mogherini si tari precum Germania si Italia au continuat sa se opuna oricarei intensificari a activitatilor UE in acest domeniu. De aceea, potrivit unui diplomat citat de acelasi website, este probabil ca aceste tari sa "sa isi exprime acordul fata de unele concluzii referitoare la importanta subiectului, dar fara masuri concrete, practice (...) Grupul celor opt state membre este prea mic si slab din punct de vedere politic".