Sute de oameni cu drapelul marocan pe umeri s-au adunat sambata in fata Bursei din Bruxelles pentru a sarbotori calificarea echipei lor la Cupa Mondiala de anul viitor. Ulterior fericirea acestora s-a transformat intr-o revolta, incendiind mai multe masini si spargand mai multe magazine, inclusiv cele de la Targul de Craciun.

22 de politisti si un civil au fost raniti in cadrul violentelor.

#Belgium: 22 cops injured, several vehicles torched/smashed, banks and stores damaged during violent clashes between Moroccan soccer fans and police forces in #Brussels last night. pic.twitter.com/OjPnJeiuJ8