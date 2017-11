Cutremur puternic la granita dintre Iran si Irak/ Cel putin sapte persoane au murit

: Cel putin patru persoane decedat si alte zeci au fost ranite in Iraq.Epicentrul cutremurului a fost in Penjwin, in provincia Sulaimaniyah, aflata in regiunea semi-autonoma a Kurdistanului, foarte aproape de granita cu Iran, potrivit unui meteorolog irakian.Opt sate au fost distruse in Iran si cel putin sase persoane au fost ucise, multe ale persoane fiind ranite.Cutremurul a avut loc la ora locala 21:20 (18:20 GMT) la o adancime de 33,9 kilometri si a avut o magnitudine de cel putin 6,5.