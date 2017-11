Saad al-Hariri, prim-ministrul Libanului, a dat de inteles ca ar putea sa isi reconsidere decizia de a demisiona din functie

Material sustinut de Banca Transilvania

Doi specialisti in creditarea afacerilor mici si mijlocii de la Banca Transilvania au participat vineri, 10 noiembrie 2017, pe StartupCafe.ro la o intalnire online despre conditii de finantare, credite punte, garantii si implementarea planurilor de afaceri aprobate prin programul Start Up Nation 2017. Au raspuns intrebarilor antreprenorilor care au proiecte Start Up Nation aprobate sau asteapta aprobarea Gabriela Stancu, analist regional Credite IMM in departamentul credite IMM si Microbusiness, si Dragos Ungureanu, Director adjunct comercial in cadrul diviziei IMM din Banca Transilvania. Adreseaza-le intrebari prin formularul de contact de pe site. Vezi raspunsurile pe StartUp Cafe.