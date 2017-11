Donald Trump se distanteaza de remarcile sale referitoare la dezmintirile lui Putin privind amestecul in alegerile americane

In cadrul unei conferinte de presa in Vietnam, Trump s-a distantat de remarcile pe care el le-a facut sambata, in care sugera ca l-a crezut pe Putin cand a spus ca nu a existat nicio ingerinta a Rusiei in alegerile care l-au propulsat in functia de la Casa Alba.Remarcile lui Trump au starnit critici in SUA, deoarece agentiile americane de informatii au ajuns de mult timp la concluzia ca Rusia s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA de anul trecut."Daca cred sau nu... cred serviciile noastre, in special asa cum sunt ele constituite acum. Asa cum sunt ele conduse acum, de oameni buni, cred foarte mult in serviciile noastre de informatii", a declarat Trump intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de presedintele vietnamez Tran Dai Quang.Trump a avut grija sa faca cunoscut in mod clar ca este de partea serviciilor de informatii sub propria sa conducere.Sambata, dupa intalnirea sa cu Putin in marja summitului APEC din Danang (Vietnam), Trump a subliniat dezmintirile omologului sau rus privind acuzatiile de ingerinta a Moscovei in alegeri, lasand sa se inteleaga ca el crede sincer.La cateva ore dupa declaratiile lui Trump, CIA a confirmat acuzatiile impotriva Rusiei, explicand ca precedentele sale concluzii "nu s-au schimbat".