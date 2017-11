CIA isi mentine evaluarile privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016

"Directorul sustine si a sustinut din ianuarie 2017 programul: Evaluarea activitatilor si a intentiilor Rusiei in alegerie din SUA", a anuntat CIA, intr-un comunicat privind remarcile presedintelui. "Informatiile privind amestecul Rusiei in alegeri nu s-au schimbat", a precizat CIA, care a mentionat ca nu va mai face niciun comentariu pe aceasta tema.

Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit de aceste acuzatii. Contactat de CNN, secretarul de presa al lui Putin a negat ca acest subiect ar fi fost abordat."A spus ca nu s-a amestecat. L-am intrebat din nou", le-a spus Trump jurnalistilor aflati la bordul Air Force One, mergand de la Da Nang, unde a avut loc summitul, la Hanoi."De cate ori ma vede, imi spune: Nu am facut asta", a afirmat Trump, adaugand: "Si cred, chiar cred, ca atunci cand imi spune asta, asa e"."Cred ca se simte foarte jignit", a mai afirmat presedintele SUA, conform CNN.