Japonia: O pisica fara stapan, "suspecta" de tentativa de omor

Fiica lui Mayuko Matsumoto a gasit-o luni pe mama sa plina de sange si cu numeroase zgarieturi pe fata, in locuinta acesteia dintr-o regiune muntoasa din sudul Japoniei."Cand am gasit-o (...), fata ei era intr-o balta de sange. Nu stiam ce i s-a intamplat", a povestit fiica pentru postul local de radio RKK.Mayuko Matsumoto, in varsta de 82 de ani, era in stare de soc si a trebuit sa primeasca asistenta medicala de urgenta, a precizat agentia de presa Kyodo News.Dupa ce a constatat gravitatea ranilor, politia a deschis o ancheta pentru tentativa de omor, potrivit RKK.Nu s-au gasit urme de intrare prin efractie, asa ca anchetatorii au emis ipoteza ca ranile ar putea fi zgarieturi de pisica, relateaza canalul de televiziune NTV.Politia a cautat pisicile fara stapan din vecinatatea casei batranei si a descoperit urme care seamana cu sangele uman pe unul dintre animale, a precizat vineri publicatia Nishinippon Shimbun."Politia urmeaza sa analizeze urmele de sange gasite pe ghearele animalului care ar fi putut brazda" fata victimei, a indicat postul de radio si televiziune NHK.Un purtator de cuvant al politiei japoneze nu a dorit sa comenteze cazul, declarand totusi pentru AFP ca anchetatorii nu neaga informatiile aparute in presa.