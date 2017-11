Record istoric in Portugalia: 442.000 de hectare au fost distruse de incendii in 2017

Incendii devastatoare in Portugalia in 2017

Potrivit statisticilor oficiale in domeniu, ce dateaza din 1980, precedentul record a fost stabilit in 2003, cu 426.000 de hectare incendiate. Insa anul 2017 a fost marcat, in special, de cele mai devastatoare incendii de padure din istoria tarii, care au facut 64 de morti in iunie si alte 45 de victime in octombrie.





Aceste incendii, care au devastat 177.000 de hectare de padure si 265.000 de hectare acoperite cu vegetatie de mici dimensiuni, au fost stimulate de conditii climatice deosebit de nefavorabile, marcate de o seceta severa si, pe alocuri, extrema, care a afecteaza in continuare peste 80% din teritoriul portughez.





In primele 10 luni ale anului, pompierii au trebuit sa participe la operatiuni ce vizau stingerea unui numar de 16.900 de focare de incendii. In aceeasi perioada a anului trecut, numarul focarelor de incendii a fost de 12.782.