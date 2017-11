Trump sustine ca Putin i-a spus ca Rusia nu s-a amestecat in campania electorala din SUA. Partea rusa neaga ca subiectul ar fi fost abordat

"A spus ca nu s-a amestecat. L-am intrebat din nou", le-a spus Trump jurnalistilor aflati la bordul Air Force One, mergand de la Da Nang, unde a avut loc summitul, la Hanoi."De cate ori ma vede, imi spune: Nu am facut asta", a afirmat Trump, adaugand: "Si cred, chiar cred, ca atunci cand imi spune asta, asa e"."Cred ca se simte foarte jignit", a mai afirmat presedintele SUA, conform CNN.Dupa ce Trump a plecat de la Da Nang, Putin a vorbit si el in cadrul unui briefing de presa, spunand ca relatiile SUA - Rusia raman intr-o stare precara."Relatiile dintre Rusia si SUA nu au depasit inca starea de criza", a spus el, adaugand ca partea rusa este pregatita sa depaseasca momentul si sa caute solutii pentru rezolvarea problemelor care sunt in interesul cetatenilor celor doua tari.Secretarul de presa al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru CNN ca Putin si Trump nu au discutat despre implicarea in alegerile prezidentiale din SUA. Intrebat de CNN daca cei doi lideri au discutat acest subiect, raspunsul lui Peskov a fost: "Nu".