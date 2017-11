Firma israeliana Black Cube anunta ca regreta ca a lucrat pentru Weinstein si isi doneaza onorariul

The New Yorker a scris ca Weinstein a angajat Black Cube, care se prezinta drept un grup de fosti membri ai serviciilor de informatii israeliene specializat in provocari legate de afaceri si de litigii, pentru a-l ajuta sa opreasca publicarea unor acuzatii de abuz impotriva sa."Bineinteles, ne cerem scuze oricui a avut de suferit din cauza acestui lucru", a declarat Asher Tishler, care figureaza ca membru al comitetului consultativ al Black Cube, in cadrul unui interviu televizat pentru emisiunea "The News" din Israel. "Privind in urma, este pacat ca am acceptat acel job", a adaugat el.Tishler a spus ca nu este familiarizat cu toate detaliile activitatilor pe care Black Cube le-au facut pentru Weinstein.Intr-un articol din The New Yorker se vorbeste despre doi investigatori privati ai Black Cube care au folosit identitati false pentru a se intalni cu actrita Rose McGowan si a obtine informatii de la ea. McGowan l-a acuzat pe Weinstein de agresiune sexuala."Cred ca contractul a fost acceptat in mod justificat. Cand au descoperit ca exista o problema, s-au oprit", a spus el.El a adaugat ca toti banii pe care compania i-a incasat vor fi donati grupurilor pentru sustinerea drepturilor femeilor.Firma Black Cube a devenit cunoscuta in Romania dupa ce mai multi angajati ai companiei au fost acuzati de DIICOT intr-un dosar privind hartuirea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In acest dosar au fost condamnati definitiv la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare israelienii David Geclowicz si Weiner Ron , angajati ai companiei