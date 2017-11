Cum combate UE masinaria de propaganda a Kremlinului

Conform analiștilor acestui corp, citati de El Pais, știrile false s-au multiplicat în cadrul mijloacelor obișnuite de comunicare, atât cele în rusă, cât și cele în engleză sau castiliană. Unele false titluri recente: "Spaniola se predă deja ca limbă străină în Catalonia" (publicată pe Vesti.ru în data de 17 septembrie), "Insulele Baleare cer și ele independența față de Spania" (21 septembrie pe Sputnik), "Înalții funcționari ai UE susțin utilizarea violenței în Catalonia" (2 octombrie pe pagina de Facebook a politicianului moldovean Bogdan Tirdea).De fapt, instrumentele acestei echipe, numită East Stratcom Task Force, au cuantificat creșterea numărului de informații despre Catalonia pe rețelele proruse: de la patru pe săptămână s-a ajuns la 241. Analiștii acestei echipe care ieri i-a primit pe corespondenții EL PAĺS, dar care cer să rămână în anonimat din cauza obișnuitelor represalii rusești, explică faptul că toate informațiile sunt destinate destabilizării țărilor membre UE și urmărește să arate prăbușirea statului liberal occidental, oferind Rusia alternativă.Primele informații dubioase despre Catalonia de proveniență rusă au apărut pe portalul de știri Izvestia.ru în luna septembrie a anului trecut, sub titlul "Catalonia va recunoaște o Crimee independentă". Nota utiliza niște declarații ale lui José Enrique Foch, un activist care nu avea nicio legătură cu Guvernul catalan, pentru a indica faptul că idependența catalană ar susține anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia, oferindu-i o recunoaștere internațională de care este lipsită în Europa și în restul Occidentului.Echipa lucrează sub supravegherea directă a Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă Europeană, Federica Mogherini, și este formată din 17 persoane, printre care se află diplomați, informaticieni și jurnaliști. Obiectivul său expres, la mandatul Consiliului European, este acela de a combate dezinformările care sunt semănate de pe orbita Kremlinului. O face prin intermediul diverselor servicii private și publice. Printre acestea din urmă se află site-ul web EUvsDisinfo.eu care găzuiește o bază de date cu o selecție cu minciunile proruse cele mai comune.East Stratcom vehiculează cifre care permit să-ți faci o idee despre amploarea mașinăriei de ingerință și dezinformare rusă: Kremlinul investește până la 1 miliard de euro pe an în mijloacele sale publice de informare. Printre acestea se află două care operează în spaniolă: RT care are prezență în 100 de țări, și Sputnik care publică știri în 33 de limbi. /.../"Este o strategie nemilitară ale cărei obiective sunt politice", asigură surse din cadrul East Stratcom. "Obiectivul acestei campanii de dezinformare sunt slăbirea și destabilizarea Occidentului, exploatând diviziuni deja existente sau creând altele noi, artificiale".Deși la Bruxelles există o recunoaștere aproape unanimă cu privire la necesitatea activității East Stratcom, sunt mulți cei care critică puținele resurse pe care UE le acordă acestei echipe. În martie, 120 de politicieni, academicieni și intelectuali i-au cerut lui Mogherini printr-o scrisoare deschisă să "tripleze capacitatea East Stratcom și să-i acorde un buget de milioane de euro, pentru a-și putea duce la îndeplinire mandatul". Parlamentul European a sprijinit această cerere, în fața respingerii primite din partea Guvernelor celor 28 de state membre. Pentru moment, East Stratcom nu are propriul buget și funcționează cu fonduri din partea departamentului de comunicare al diplomației europene.De partea cealaltă a Atlanticului, Congresul SUA a început o investigație despre amestecul rușilor în alegerile de anul trecut, câștigate de Donald Trump. Conform unei mărturii recente a directorilor principalelor companii de internet, propaganda rusească a lansat în campania electorală nord-americană 1.000 de înregistrări video pe You Tube și circa 3.000 de conturi false pe Twitter. Pe Facebook a ajuns la 126 de milioane de utilizatori, conform propriilor estimări ale companiei. East Stratcom are indicii cu privire și la amestecul în cadrul alegerilor din Germania și Franța, ambele de anul acesta. (Sursa: El Pais, in traducerea Rador).