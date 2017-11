Controversatul Roger Stone, fost consilier al lui Trump, cere donatii pentru a-si plati avocatii in dosarul interferentei rusesti

Stone este investigat in privinta presupusei interferente rusesti in alegerile prezidentiale de anul trecut.El afirma ca “asaltul judiciar” impotriva sa l-a costat deja peste 100.000 de dolari.Roger Stone nu a fost acuzat oficial de nimic de procurorul special Robert Muller, nici de cele comisii ale Congresului SUA ce cerceteaza dosarul rusesc. HotNews.ro a scris la sfarsitul lunii iunie ca Stone a fost in Romania la invitatia unui om de afaceri, pe filiera PSD Dragnea. El a dat un interviu in Adevarul in care spune ca George Soros “vrea totalitarism mondial” si sa rastoarne guvernul Romaniei.