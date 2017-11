Comediantul Louis C.K., ultima tinta a acuzatiilor de agresiune sexuala

Reprezentanul lui C.K. a declarat ca acesta “nu va raspunde la nicio intrebare” a publicatiei americane, dar va da un comunicat de presa in urmatoarele zile.Premiera new-yorkeza a filmului “I Love you Dady”, in care apare comediantul, programata sa aiba loc joi, a fost anulata brusc inainte de aparitia articolului din New York Times.C.K., creatorul si starul seriei “Louie”, unul dintre cei mai populari si laudati comedianti de stand-up, a facut adesea glume cu tenta sexuala si despre masturbare in spectacolele sale.Doua dintre femei, comediantele Dana Min Goodman si Julia Wolov a spus ca C.K. le-a invitat in camera lui de hotel dupa un festival de profil ce s-a tinut in Aspen in 2002 si s-a masturbat in fata lor.Alte trei femei au facut acuzatii similare.