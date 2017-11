Votul de independenta al Cataloniei a fost "declarativ si simbolic", declara fosta sefa a parlamentului catalan Carme Forcadell in audieri la Curtea Constitutionala

Presedinta Parlamentului catalan dizolvat Carme Forcadell le-a spus joi procurorilor, intr-o audiere la Curtea Suprema spaniola, ca votul in favoarea independentei Cataloniei a fost "declarativ si simbolic", au declarat avocati la curent cu procedurile care-i vizeaza pe cei sase fosti membri ai conducerii Legislativului regional pentru The Associated Press, relateaza News.ro.





Forcadell a incercat astfel sa minimalizeze responsabilitatea Legislativului, in cazul in care va fi acuzata de nesupunere de catre Curtea Constitutionala spaniola, afirma acesti doi avocati.





Avocatii au cerut protectia anonimatului, deoarece nu sunt autorizati sa vorbeasca in mod public despre procedurile de joi.





Forcadell si alti cinci deputati regionali catalani sunt audati in cadrul unei anchete cu privire la etapele care au condus la declararea unei "republici catalane" independente pe 27 octombrie.





Ei risca sa fie acuzati de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri.





Patru dintre parlamentari au fost audiati, a anuntat joi dupa-amiaza o purtatoare de cuvant a Curtii supreme, iar ceilalti doi urmau sa fie audiati joi seara.





Rajoy spera ca alegatorii catalani "sa-si indeplineasca obligatia ca spanioli si europeni"





Pe de alta parte premierul spaniol Mariano Rajoy si-a exprimat speranta ca alegatorii "sa-si indeplineasca obligatia ca spanioli si europeni" in alegerile regionale catalane de luna viitoare.





"Multe vor decide" urnele, a subliniat el, indemnand la o prezenta mare in acest scrutin, pe care l-a convocat dupa destituirea Guvernului catalan, dizolvarea Parlamentului regional si plasarea Cataloniei sub tutela.





Guvernul separatist a organizat un referendum de autodeterminare pe 1 octombrie, interzis de Curtea Constittionala. Cateva saptamani mai tarziu, Legislativul catalan declara unilateral independenta regiunii in baza acesteii consultari, o declaratie pe care Curtea a anulat-o miercuri.





Guvernului are "100 la suta sustinerea" celorlalte state membre UE, a mai declarat Rajoy in aceasta vizita in orasul spaniol Salamanca.





"Evolutii politice"





Uniunea Europeana (UE) a recunoscut joi ca evenimentele din Catalonia ar putea sa aiba un impact asupra economiei Spaniei.





In previziunile sale semestriale, Comisia Europeana (CE) releva ca exista riscul ca "viitoare evolutii sa aiba un impact asupra cresterii economice", dar ca "nu poate anticipa in aceasta faza" acest impact.





Bruxellesul a notat totodata ca reactiile pietei la declaratia catalana au fost "controlate".





"Nu putem specula pe tema vreunei evolutii politice undeva", a declarat comisarul european Pierre Moscovici.





Comisia preconizeaza o crestere economica spaniola de 3,1% anul acesta, care va scadea la 2,5 si 2,1% in urmatorii doi ani chiar si fara vreun impact din Catalonia.





"Lovitura de stat"





Cei cinci lideri catalani care risca sa fie extradati din Begia catre Spania au publicat o scrisoare in care isi exprima sustinerea fata de partidele secesioniste in alegerile regionale.





Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont si cei patru fosti membri ai Cabinetului sau semneaza toti aceasta scrisoare publicata pe Twitter.





"A venit vremea sa fie dati afara din institutiile (catalane) cei care vor sa puna stapanire pe ele printr-o lovitura de stat", se arata in scrisoare.





El se refera astfel la masurile fara precedent adoptate de autoritatile centrale spaniole cu scopul de a pune capat eforturilor separatiste.





Madridul a destituit luna trecuta Guvernul Puigdemont, iar justitia spaniola ii ancheteaza pe fostii membri ai acestuia cu privire la o rebeliune.





Puigdemont ar urma sa candideze din partea Partidului sau democrat (PDeCAT).





Aproximativ 100 de simpatizanti, dintre care unii au venit in noaptea de miercuri spre joi din Catalonia, s-au adunat joi dimineata in fata Curtii Supreme, in semn de sustinere fata de cei fosti sase deputati catalani, care s-au prezentat la audieri.





"Nu sunteti singuri", au scandat ei in timp ce deputatii intrau in sediul Curtii Constitutionale.





O mana de contramanifestanti au fost tinuti la distanta de agenti de politie. Ei purtau steaguri spaniole si strigau "Nu ne pacaliti, Catalonia este Spania".