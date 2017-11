Macron ii cere lui Donald Trump sa nu faca din Iran o a doua Coree de Nord: Ce alta optiune aveti? Razboi, sa atacati Iranul? Ar fi o nebunie

Emmanuel Macron povesteste ca a incercat sa-l convinga pe Donald Trump sa continue sa sustina acest acord, in octombrie: "I-am spus: 'ce alta optiune aveti? Ce propuneti? Daca doriti sa rupeti relatiile cu Iranul legat de activitatile nucleare, veti crea o noua Coree de Nord. Ce alta optiune aveti? Razboi, sa atacati Iranul? Ar fi o nebunie'".Fara a-l denunta formal, Donald Trump a refuzat in 13 octombrie sa "certifice" textul negociat peste doi ani si incheiat intre Téhéran si Grupul 5+1 (Statele Unite, China, Rusia, Franta, Marea Britanie si Germania) si care vizeaza impiedicarea Teheranului sa obtina arma atomica.Mingea se afla acum in terenul Congresului, invitat de presedintele american, care ameninta pur si simplu cu retragerea SUA, daca nu ii sunt satisfacute cerintele, sa inaspreasca textul.Presedintele francez avertizeaza insa ca situatia poate degenera. "E ceea ce am patit deja cu Coreea de Nord. Deodata ne trezim in zece sau 12 ani, fara niciun control, dar cu arma nucleara (in Iran)".Macron considera ca Donald Trump nu are un "plan B" dupa ce a anuntat in iunie iesirea SUA din acordul de la Paris privind climatul, semnat in 2015 de 195 de tari, in ceea ce priveste o renegociere a termenilor in favoarea Washington."Nu poti renegocia cu 180, 190 de tari, nu merge", a spus Emmanuel Macron, care l-a invitat pe Donald Trump sa-si "revizuiasca pozitia". "Nu sunteti de acord, dar care este planul vostru B? Nu cunosc planul vostru B", a spus el.Macron confirma, de asemenea, ca omologul sau american nu va fi invitat la Summitul din Paris, in 12 decembrie, pe care Franta il organizeaza cu ocazia a doi ani de la semnarea acordului, "doar daca avem marele anunt din partea lui ca a decis sa se realature clubului" semnatarilor.