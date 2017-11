Asistentul medical german inchis in 2015 pentru omorarea a cel putin 90 de pacienti este acum suspectat de omorarea a 106 persoane

Un asistent medical german, Niels Hogel, deja condamnat pentru crima si tentativa de omor, este acum suspectat ca a provocat 106 decese, au declarat ofiterii de investigare joi, referindu-se la acest caz exceptional, relateaza AFP.





O serie de expertize toxicologice sunt inca in curs pentru cinci alte cazuri suspecte in Germania, au precizat Parchetul si Politia din Oldenburg intr-un comunicat.





Niels Hogel in varsta de 40 de ani a fost inchis pe viata in februarie 2015 fiind suspectat ca a omorat cel putin 90 de pacienti in perioada in care a lucrat in doua spitale din Delmenhorst si oldenburg.





Seful anchetei, Arne Schmidt, a spus ca acest caz este "unic in istoria Republicii Federale" prin amploarea sa.





El nu avea preferinta de sex sau varsta.