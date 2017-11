Generalul Curtis Scaparrotti, seful fortelor NATO in Europa, cere Rusiei sa inceteze interferentele in alegerile din Europa, inclusiv in Catalonia

"Incetati interferentele in alte tari, in ceea ce este dreptul lor suveran de -asi stabili guvernarea si cum trebuie sa functioneze", a spus Scaparotti, la Bruxelles, in fata ziaristilor care l-au intrebat cum comenteaza acuzatiile de ingerinta a Moscovei in criza catalana."Incurajam Rusia (...) sa respecte dreptul fiecarei natiuni suverane de a-si stabili modalitatile de guvernare, maniera de guvernare si cum gestioneaza acel guvern", a continuat el."Sunt preocupat de influenta ruseasca daunatoare, in special asupra subiectelor interne ale tarilor", a explicat el."Am vazut asta in Statele Unite, am vazut asta intr-o serie de tari de aici in ultima vreme", a adaugat generalul american, in marja unei reuniuni a ministrilor Apararii din NATO."Asta face parte din ceea ce numesc uneori o campanie de destabilizare", a continuat Curtis Scaparrotti, care comanda si fortele americane din Europa. "Este un subiect de ingrijorare pentru natiunile" NATO "si deci un despre care am discutat", a subliniat el.Seful sau, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, a precizat ca reprezentantii celor 29 de tari membre NATO au "discutat indelung" "eforturile de acum constante ale Rusiei de a interfera in procesele democratice suverane din state independente".Referendumul catalan pentru independenta a fost marcat si de o disputa legata de interferenta Rusiei. Cotidianul El Pais, foarte critic fata de partizanii independentei, a afirmat ca editiile in limba spaniola ale RT si Sputnik s-au implicat in chestiunea catalana pentru a destabiliza, acuzatii foarte greu de confirmat.Intrebat de AFP, ministrul spaniol al Afacerilor externe Alfonso Dastis raspuns in octombrie ca nu are o "dovada definitiva a unei astfel de ingerinte".