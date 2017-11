NATO isi va reconfigura structura de comanda si va lucra cu UE sa elimine obstacolele logistice care incurca deplasarea rapida a armatelor Aliate prin Europa

Cei 29 de ministri ai apararii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice au aprobat de asemenea o reconfigurare a "structurii de comanda" a acesteia, reinfiintand un centru de supervizare a Atlanticului de Nord, la fel ca in timpurile Razboiului rece, scrie France Presse citat de Agerpres. Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg a declarat ca centrul de comanda pentru Atlantic va avea misiunea de a asigura ca liniile de comunicare intre SUA si Europa vor ramane libere si sigure.In acelasi timp, NATO va infiinta si un nou comandament destinat sa elimine numeroasele obstacole logistice ce fac astazi imposibila circulatia rapida a trupelor in Europa."Este vorba despre capacitatea noastra de a mobiliza rapid trupe si echipamente militare, prin moduri de transport si cu o infrastructura adecvata", a declarat Stoltenberg."Trebuie sa ne asiguram ca legislatiile nationale vor facilita traversarea granitelor de catre trupele Aliantei si sa ne asiguram ca avem la dispozitie o capacitate de transport suficienta, mare parte venind dinspre sectorul privat. Trebuie sa imbunatatim si infrastructura, precum drumurile, podurile, caile ferate, pistele de aeroport sau porturile", a mai explicat Stotltenberg.Secetarul General a mai declarat ca Alianta va lucra strans cu uniunea Europeana pe aceasta tema si vor face schimb de informatii privind standardele cerute de aripa militara pentru lucrarile civile de infrastructura. "In opinia mea mobilitatea militara militara poate fi un proiect etalon in cooperarea UE-NATO", a spus Stoltenberg.Oficialul NATO sustine ca alianta se axeaza in prezent pe modul in care poate disloca trupe si echipamente militare peste oceanul Atlantic si prin Europa, in special in ceea ce priveste echipamente grele precum tancuri si vehicule blindate."Pentru acest lucru avem nevoie de o infrastructura ce in multe parti din Europa lipseste sau nu e la acelasi standard, nu avem aceleasi limite de gabarit la poduri sau pe diferite drumuri", a mai spus Stotltenberg.In 2017 NATO a derulat mai multe exercitii militare care au presupus dislocarea rapida a unor trupe si echipamente in diferite colturi ale Aliantei iin Europa.Astfel, exercitiul Noble Jump 2017 desfasurat in luna iunie a adus in Romania peste 2.000 de trupe nato din cadrul fortei de Reactie Rapida. Militarii din SUA, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Spania si Albania au fost mobilizati in doar trei zile si s-au alaturat altor 2.000 de militari romani in cadrul unui exercitiu fictiv in care Romania era atacata de un stat agresor, iar Alianta se mobiliza sa raspunda.In luna iulie a avut loc cel mai amplu exercitiu NATO - Saber Guardian 2017 - care a presupus mobilizarea a peste 30.000 de militari ai Aliantei in Romania, Bulgaria si Ungaria, cu multiple exercitii militare care au depasit granitele tarilor implicate. Intr-unul dintre exercitii un convoi blindat parte al Regiemntului 2 Cavalerie din cadrul Armatei SUA in Europa a strabatut Europa din Germania pana in Bulgaria, trecand timp de o saptamana si prin Romania. Ministrii Apararii din atrile NATO au mai decis ca Alianta sa poata folosi tacticile de razboi cibernetic in operatiunile sale. In acest sens a fost aprobata infiintarea unui Centru de Operatiuni Cibernetice."Trebuie sa fim la fel de eficienti in domeniul cibernetic ca pe uscat, pe mare si in aer", potrivit secretarului general al Aliantei care sustine ca statele membre NATO vor integra in structura aliata unele capacitati-cyber nationale."Tacticile de razboi cibernetic - impotriva site-urilor sau a retelelor sociale, pentru interceptarea schimburilor, pentru inchiderea serverelor sau sabotarea tehnologiilor utilizate in lupta - au fost folosite "foarte eficient" in Irak si in Siria impotriva Statului Islamic de anumite tari ale Aliantei, a punctat el.