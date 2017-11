VIDEO Italia: Un ziarist a fost batut de fratele unui sef mafiot

In conditiile in care ziaristul il inbtreba pe acesta despre legatura de prietenie cu un reprezentat local al miscarii de extrema dreapta CasaPound, Robert Spada, care detine o sala de sport, l-a lovit violent cu capul in fata pe ziarist, fracturandu-i nasul, dupa care a inceput sa il loveasca cu un baston."M-a lovit pentru ca i-am pus intrebari. Ar trebui sa ceara iertare Ostiei" pentru imaginea pe care a creat-o pentru acest oras, a declarat ziaristul agresat, Daniele Piervincenzi, care lucreaza la o emisiune de investigatii.Impreuna cu cameramanul, acesta se afla in Ostie, o localitate aflata pe coasta Italiei la circa 30 de kilometr de Roma, pentru un reportaj legat de primul tur al alegerilor municipale care a avut loc duminica, la doi ani dupa dizolvarea consiliului local, care fusese infiltrat de mafioti."Iertati-ma, inteleg si respect munca tuturor", si-a cerut scuze Roberto Spada, pe Facebook, incercand sa isi justifice gestul.Ziaristul "a intrat cu forta intr-o asociatie rezervata doar membrilor, a perturbat o sedinta de lucru, speriindu-mi copilul. Voi, voi ce ati fi facut?", a intrebat acesta, adaugand ca "rabdarea are o limita".Afacerea a starnit un val de idignare in Italia, incepand cu seful Guvernului, Paolo Gentiloni, care l-a sunat pe ziarist pentru a-si exprima "solidaritatea dupa aceasta agresiune brutala"."Violenta clanului Spada este inacceptabila. Vom stopa criminalitatea in Roma", a reactionat primarul Romei, Virginia Raggi. Miscarea sa 5 Stele (populisti) este umar la umar cu o coalitie de dreapta in turul 2 al alegerilor municipale din 19 noiembrie.Clanul Spada sustine miscarea neo-fascista CasaPound, care a castigat 8% din voturi in primul tur.Familia lui Roberto Spada este considerata de justitia italiana un clan mafiot. Seful sau, Carmine Spada, fratele lui Roberto, a fost condamnat in 2016 la 10 ani de inchisoare.