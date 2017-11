Kremlinul anunta o intalnire intre Vladimir Putin si Donald Trump, vineri, in Vietnam, Washingtonul tempereaza

"Va fi 10" noiembrie, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Usakov, citat de agentia oficiala TASS, precizand ca ora intalnirii este inca "in curs de a fi discutata".Cei doi lideri, care s-au intalnit pentru prima oara in iulie in marja summitului G20 din Hamburg, in Germania, vor participa incepand de vineri la summitului Forumuui tarilor din Asia-Pacific (Apec), la Danang in Vietnam.Intrebat de la Beijing, unde il insoteste pe presedintele american, secretarul de stat Rex Tillerson a afirmat insa ca aceasta intalnire nu a fost inca stabilita."Nu a existat niciodata un acord pentru o intalnire bilaterala oficiala", a afirmat el."Continuam discutiile (...) Chestiunea e de a sti daca avem suficienta substanta", a adaugat el, evocand in special discutiile in curs legate de Siria sau Ucraina.Intr-o discutie cu ziaristii la bordul Air Force One, duminica, Trump a evocat insa aceasta intalnire cu omologul sau rus."Cred ca e prevazut sa ma intalnesc cu Putin, da", a afirmat Trump. Vrem ajutorul Putin in privinta Coreii de Nord", a adaugat el.