Cum a promovat Google raspandirea stirilor false despre atacatorul din Texas: "Musulman si extremist de stanga"

Platforma de cautare Google a afisat un carusel de postari "populare pe Twitter", care contineau informatii false despre atacatorul din Texas, Devin Patrick Kelley, care a ucis 26 de oameni, relateaza BBC Postarile refereau la inclinatiile politice ale atacatorului, sustind ca acesta este de origine musulmana si un extremist de stanga. Un reperezentant al Google, Danny Sullivan, a sustinut ca algoritmii de la baza platformei sunt de vina pentru promovarea stirilor false si ca acestia urmeaza sa fie imbunatatiti.Aceasta nu este prima abatere de acest sens a Google, compania fiind acuzata, in octombrie, dupa ce in fruntea cautarilor au aparut stiri false despre atacul armat din Las Vegas.Imbunatarile aduse atunci paltformei au redus semnificativ cantitatea de stiri false care isi putea face aparitia pe platforma. "Schimbarile pe care le-am adus platformei, in urma atacurilor din Las Vegas, par sa fi ajutat in cazul celui din Texas", mentioneaza Sullivan.In apararea Google, informatiile eronate despre atacator au aparut doar pentru o scurta perioada de timp si au fost afisate sub rezultatele legitime. Insa aceasta nu este o scuza, iar criticii sunt de parere ca algoritmii trebuie sa fie imbunatatiti pana cand aceste evenimente nefericite, care induc in eroare utilizatorii, sunt eliminate.