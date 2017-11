O scoala din SUA vinde panouri antiglont pentru ghiozdanele studentilor

O scoala crestina din SUA, Florida, scoate la vanzare panouri antiglont care, odata introduse in ghiozdanele studentilor, au menirea de a le transforma in scuturi, in eventualitatea unui atac armat, scrie CNN Directorul scolii, George Gulla, a afirmat ca aceste "scuturi" antiglont ar adauga "un nivel in plus de protectie" pentru elevii de generala si liceu, in cazul unui atac armat. Acestea pot fi achizitionate de pe site-ul scolii si ajung la pretul de 120 de dolari.Scoala nu a avut de a face pana in acest moment cu atacuri sau cu amenintari, insa a decis ca preventia este cea mai potrivita masura, daca ne uitam la istoria recenta a Statelor Unite. Cele mai grave cinci atacuri armate din istoria SUA au avut loc in ultimii 10 ani. Cel mai mortal s-a petrecut in urma cu o luna in Las Vegas, iar al cincelea ca gravitate a avut loc saptamana trecuta la o biserica din Sutherland Springs, Texas.Ghiozdanele scoase la vanzare in Florida nu sunt singurele obiecte care te pot proteja in eventualitatea unui atac, ci exista o intreaga industrie dedicata producerii produselor antiglont (caiete, serviete, paturi, mobila si chiar si lenjerie intima). Amintim aici si de o linie de haine high-end, Caballero, care pune la dispozitia cumparatorilor o oferta variata de imbracaminte antiglont, de la pelerine de ploaie la geci de piele.