UE preseaza producatorii de masini sa reduca emisiile de CO2 cu 30%, pana in 2030

Comisia Europeana a publicat propunerile menite sa reduca emisiile de dioxid de carbon, generate de autovehicule, pana in 2030, potrivit BBC ​Miscarea isi propune sa puna presiuni asupra producatorilor de masini, incurajandu-i sa dezvolte mai multe vehicule hibrid si electrice. Planul comisiei este ca masinile si dubele sa emita cu 15% mai putin CO2 pana in 2025, raportat la statisticile din 2021, si cu 30% mai putin pana in 2030.Comisia admite ca modificarile tehnice necesare pentru a atinge acest prag redus al emisiilor de CO2 s-ar traduce prin costuri mai mari de productie care, pe termen scurt, ar determina cresterea preturilor vehiculelor. "Insa aceste costuri aditionale sunt semnificativ mai mici decat economia de combustibil de care consumatorii vor beneficia de-a lungul vietii masinii", afirma Comisia.Stimulentele pe care UE vrea sa le ofere producatorilor de masini au si rolul de a creste competivitatatea UE la nivel global in ceea ce priveste industria automobilelor. "Pentru a ne mentine conducerea la nivel global si pentru binele mediului si al sanatatii publice, industria auto trebuie sa investeasca in tehnologii noi si curate", afirma Elżbieta Bieńkowska, comisar european.Militantii pentru un mediu mai curat nu sunt impresionanti de prevederile propuse de UE, in special pentru ca acestea nu includ cote minime pentru productia vehiculelor cu emisii scazute (masini hibride, electrice si cele pe baza de hidrogen).De asemenea, Comisia pare sa ofere stimulente pentru producatorii de masini, dar nu exista penalitati in cazul in care acestia esueaza sa atinga cotele propuse.